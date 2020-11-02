البارزاني: تحريم الاقتتال الكردي-الكردي يجب ان لا يفهم بشكل خاطئ

2020/11/02 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، أبناء إقليم كردستان الى مواجهة الاوضاع الراهنة بواقعية وأن يكونوا على قدر المسؤولية التاريخية لتجاوز العراقيل.

ووجه البارزاني رسالة الى أبناء كردستان، أكد من خلالها ان تحريم الاقتتال الكردي – الكردي يجب ان لا يفهم بشكل خاطئ، وان لا يتم وفقا لذلك استغلال الوضع وتحدي السلطة القانونية في الاقليم والسعي لفرض ارادة مسلحين غير شرعيين على شعب كردستان، في إشارة منه الى حزب العمال الكردستاني.

وأضاف البارزاني ان حزب العمال قام بالسيطرة على مناطق ومنع الاهالي من إدارة أملاكهم والعمل فيها، إضافة الى فرضه الضرائب والاتاوات على المواطنين، بدلا من دعم تجربة الإقليم، مبينا ان أفضل موقف اليوم هو احترام السلطة الشرعية والقانونية في الإقليم، وإفراغ جميع المناطق التي تم احتلالها عبر القوة العسكرية، والتي منعت اعمارها وحولتها الى ساحات للحرب.

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