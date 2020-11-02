الرئيس صالح يتسلم دعوة رسمية لزيارة الكويت

2020/11/02 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، سفير الكويت لدى العراق سالم الزمانان، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد مكتب رئاسة الجمهورية في بيان أن رئيس الجمهورية تسلم رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، تضمنت دعوة رسمية لزيارة الكويت، مبينا أن الرئيس صالح قبل الدعوة ووعد بتلبيتها في وقت يتم الاتفاق عليه بين الدولتين.

بدوره أكد سفير الكويت حرص بلاده على تطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المثمر مع العراق والعمل على ترسيخ قيم السلام في المنطقة.

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