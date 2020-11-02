التعليم النيابية: نواب وسياسيون حرفوا قانون معادلة الشهادات

2020/11/02 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، عن تلاعب نواب وقوى سياسية بقانون معادلة الشهادات وحرفه عن مساره الصحيح.

وقال عضو اللجنة النائب رياض المسعودي في إفادة صحفية، خلال عملية متابعة القانون من قبل لجنتي التعليم والقانونية، وجد تحول كبير لدى الكثير من القوى السياسية والنواب في حرف القانون عن مساره الصحيح، من خلال إضافة فقرات جديدة، موضحا أن الفقرات التي أضيفت منها تتعلق بدراسة المسؤولين في داخل وخارج العراق، ووضع استثناءات كثيرة لشرائح عدة، وتطبيق القانون بأثر رجعي، فضلا عن تحديد الألقاب العلمية من حملة الشهادات في الوزارات الأخرى غير وزارتي التعليم العالي والتربية.

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