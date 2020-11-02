حريق في مخيم اللاجئين في جزيرة ساموس اليونانية

2020/11/02 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة اليونانية أن حريقا أتى على حوالى 15 خيمة الاثنين في مخيم اللاجئين في جزيرة ساموس اليونانية التي ضربها زلزال يوم الجمعة.

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