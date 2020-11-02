احصائية تكشف حجم وتكاليف المواد المستوردة للعراق خلال 2019… دولة شرق اسيوية تتصدر قائمة الشركاء التجاريين

2020/11/02 | 16:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

‎ اوضح الجهاز المركزي للإحصاء، التابع لوزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن حجم وتكلفة المواد المستوردة للعراق خلال عام 2019.

وذكر بيان لوزارة التخطيط، رصدته “يس عراق”: ان إجمالي الاستيرادات لسنة 2019 ، من المواد السلعية والمنتجات النفطية، بلغ (20.9) مليار دولار أي ما يعادل (24.8) تريليون دينار عراقي مسجلاً نسبة انخفاض مقدارها (43.4%) عن سنة 2018 حيث بلغ (37) مليار دولار أي ما يعادل (43.8) تريليون دينار عراقي، وبمعـدل نمو مركب مقداره (-18.5%) عن سنة 2017.

واضاف: انه بلغت الاستيرادات للمواد السلعية (غير النفطية) لهذا العام (18.1) مليار دولار أي ما يعادل (21.5) تريليون دينار عراقي مسجلاً نسبة انخفاض مقدارها (46.8%) عن سنة 2018 اذ بلغ (34.1) مليار دولار أي ما يعادل (40.5) تريليون دينار عراقي بسعر الصرف الجاري للتصريحة الجمركية وبمعدل نمو مركب مقداره (-21%) عن سنة 2017.

وتابع: بلغ إجمالي استيرادات عام 2019 من المنتجات النفطية (2.77) مليار دولار أي ما يعادل (3.28) تريليون دينار عراقي بنسبة انخفاض مقدارها (1.4%) عن سنة 2018 حيث بلغ (2.81) مليار دولار أي ما يعادل (3.33) تريليون دينار عراقي، اذ ارتفع معدل النمو المركب بنسبه (6.7%) عن سنة 2017.

واوضح: اما الاستيرادات الشهرية فقد احتل شهر أيلول أعلى نسبة من اجمالي الاستيرادات لسنة 2019 بمقدار (13.6%) بعد ان بلغت (2.8) مليار دولار وبما يعادل (3.4) ترليون دينار، بينما شكل شهر تشرين الثاني أعلى نسبة من استيراد المنتجات النفطية بمقدار (11%) حيث بلغت قيمتها (306.5) مليون دولار بما يعادل (362.3) مليار دينار، وحقق شهر أيلول أعلى نسبة من الاستيرادات السلعية (غير النفطية) بمقدار (14.3%) حيث بلغت قيمته (2.6) مليار دولار بما يعادل (3.1) ترليون دينار.

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