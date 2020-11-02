الصحة العراقية تعلن تسجيل 51 وفاةً و 3413 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/02 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 51 حالة وفاة و3413 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وحلت العاصمة بغداد في المرتبة الأولى بعدد الإصابات المسجلة اليوم، تلتها محافظة أربيل ثم دهوك في إقليم كردستان

وسجلت وزارة الصحة، بحسب الموقف الوبائي لليوم، 3413 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الاجمالي الى 478701.

ومع تسجيل 51 حالة وفاة، بلغ مجموع الوفيات 11017 حالة، مقابل تسجيل 2995 حالة شفاء ليصل مجموع الحالات الى 405777 حالة.

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