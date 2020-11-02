نائب يحذر: هنالك محاولات لنقل عوائل داعش من سوريا إلى هذه المحافظة العراقية

2020/11/02 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

جدد عضو مجلس النواب العراقي، شيروان الدوبرداني، الإثنين، 02 تشرين الثاني، 2020، رفضه محاولات الزج بعوائل داعش في محافظة نينوى .

وقال الدوبرداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد غلق مخيم العملة بأمر الشعب قبل نحو عام، ورفض اهالي نينوى و خصوصا في زمار نقل عوائل داعش من مخيم الهول السوري الى مخيم العملة، هناك محاولات إعادة افتتاح المخيم من جديد".

وحذر الدوبرداني، بحسب البيان من "مخاطر الاصرار على الاستمرار بإنشاء مخيم العملة في زمار ونقل عائلات داعش اليه، والذين يشكلون خطرا على الوضع الامني و اثار سلبية في نفوس سكان المناطق القريبة وخصوصاً أبناء المكون الايزيدي الذين تضرروا كثيرا من جرائم داعش ".

وكان وكيل وزارة الهجرة والمهجرين جاسم العطية ، نفى السبت (27 تموز 2020)، نية الحكومة العراقية نقل عائلات مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم "الهول" في سوريا إلى مخيمات جنوب مدينة الموصل العراقية.

وقال العطية، في بيان، إن "ما أورده حول استكمال إجراءات نقل العوائل من مخيم الهول السوري إلى مخيمات جنوب الموصل، لا صحة له على الاطلاق".

وأوضح العطية أن "أمن واستقرار العراق فوق كل اعتبار، كما أن وزارتنا كرست جهودها طيلة السنوات الماضية لإغاثة ملايين النازحين الذين تركوا مناطقهم هرباً من بطش تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف: "وبالتالي فإننا كوزارة تختص بالقضايا ذات الجوانب الانسانية، نتابع باهتمام كافة تفاصيل مخيمات النزوح وفئات عنايتنا".

تابع :"خلال لقائنا بوزيرة الهجرة و المهجرين، أكدنا رفض جميع نواب نينوى نقل عوائل داعش من سوريا الى مخيم العملة، ولدينا مخاطبات و كتب رسمية الى وزارة الهجرة و المهجرين و مكتب رئيس الوزراء بهذا الشأن ".

ودعا الدوبرداني "رئيس الوزراء الى اصدار اوامر بنقل عائلات داعش من مخيم الهول السوري الى محافظاتهم بدلا من زجهم في محافظة نينوى ".

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