المالية النيابية لـ/ نينا / : توجه حكومي لاعادة هيكلة سلم رواتب موظفي الدولة

2020/11/02 | 16:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / كشفت اللجنة المالية النيابية عن توجه حكومي لاعادة هيكلة سلم الرواتب لموظفي دوائر الدولة .وذكر مقرر اللجنة النائب احمد الصفار في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الحكومة بصدد اعادة هيكلة واعداد سلم الرواتب ، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن تقليص الفارق بين رواتب موظفي الدرجات العليا والدنيا "، مشيرا الى :" ان تقليص الرواتب سيقتصر على الدرجات العليا والمناصب الخاصة "./ انتهى5

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