2020/11/02 | 16:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قرر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية حرمة من أصيب بكورونا أو اشتبه بإصابته به مخالطة سائر الناس؛ حتى لا يكون سببًا في نقل المرض إليهم، وإلحاق الضرر بهم، والإضرار بالبلد وأمنه الصحي والاقتصادي، وتعطيل مصالح العباد والبلاد.



جاء ذلك في جلسته الثانية عشرة اليوم الاثنين، للنظر في حكم من علم بإصابته بكورونا ثم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتوى اردنية لمصابي كورونا وكالة الصحافة المستقلة.

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