ملعب كربلاء الدولي مسرحاً لمواجهة الأحمر والكناري

2020/11/02 | 16:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

قررت الهيئة التطبيعية نقل مباراة الديوانية والكرخ في رسم الجولة الثالثة من الدوري الممتاز إلى ملعب كربلاء الدولي يوم الجمعة المقبل.

وقال رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية حسين العنكوشي في بيان تلقته /المعلومة/ ان “التطبيعية وبالتشاور مع نادي الديوانية قررت نقل المباراة من ملعب الديوانية إلى ملعب كربلاء الدولي لإتاحة الفرصة من أجل إكمال بعض النقوصات البسيطة في أروقة الملعب”.

وأضاف “سيتم إكمال العمل خلال فترة التوقف الدولي ليتم بعدها العودة لإجراء المباريات على ملعب الديوانية وأولها المواجهة المرتقبة أمام الشرطة في الجولة الخامسة نهاية الشهر الجاري”.

تجدر الاشارة الى ان لجنة التراخيص وجهت الأندية باختيار ملاعب صالحة ومرخصة كي يظهر الدوري الممتاز بشكل افضل.



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