الرئيس العراقي يؤكد ضرورة حماية الاستقلالية العلمية للجامعات

2020/11/02 | 16:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاثنين، وفداً موسعاً ضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، ووكيل الوزارة للشؤون العلمية، ونقيب الأكاديميين ورئيس جهاز الإشراف والتقويم، ورؤساء جامعات بغداد والمستنصرية وابن سينا، …

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