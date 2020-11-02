توقيف 15 عراقيا في تركيا يشتبه بانتمائهم لداعش

2020/11/02 | 17:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت قوات الأمن التركية، 15 عراقيا يشتبه بانتمائهم لداعش الإرهابي، في عملية أمنية بولاية قرشهير وسط البلاد.

وفي نطاق التحقيقات التي أجراها المدعي العام في الولاية، نفذت فرق مكافحة الإرهاب، حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين، في مركز الولاية.

ووفق وكالة الأناضول فأن العملية أسفرت عن توقيف 15 عراقيا، كانوا ينشطون في صفوف داعش أثناء إقامتهم في العراق.

وتم نقل الموقوفين إلى وحدة الطب العدلي لإجراء فحوصات لهم قبيل نقلهم إلى المحكمة.

PUKmedia وكالات

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