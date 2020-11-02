الغزي: الكاظمي عازم على إنهاء ملف النازحين وإغلاق جميع المخيمات

2020/11/02 | 17:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الاثنين، عزم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي على إنهاء ملف النازحين وإغلاق جميع المخيمات.

وقال الغزي في كلمته التي ألقاها خلال حضوره اجتماع الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ان “الكاظمي عازم وانسجاماً مع مواقف وقرارات الحكومة وما جاء ببرنامجها الحكومي، على إنهاء ملف النازحين وعودتهم إلى مساكنهم وإغلاق جميع المخيمات”، مشيدا “بالجهود التي بذلها البرنامج في إعادة الاستقرار في المناطق المحررة وعمله في العراق خلال السنوات (٢٠١٥ – ٢٠٢٠) التي أسهمت في عودة (٤,٧) مليون نازح وحشد أكثر من مليار دينار، ما جعل الحكومة العراقية، تعلن موافقتها على مبادرة تمديد عمل البرنامج في العراق لغاية سنة ٢٠٢٣”.

وأعرب الغزي، عن “أمل الحكومة العراقية، بنجاح وتكاتف الجهود المحلية والدولية، في إنهاء معاناة آخر ما تبقى من النازحين وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية في مناطقهم التي هجروا منها وأن يسدل الستار عن هذا الملف بشكل نهائي خلال المدة المقررة من هذا التمديد ليتفرغ العراق إلى إعادة الإعمار وتحقيق الرخاء والاستقرار الأمني والخدمي، ويحقق أبناء الشعب الإصلاح المنشود”.

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