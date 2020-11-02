رئيس الجمهورية يصادق على قانون نقابة التمريض

2020/11/02 | 17:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، على قانون نقابة التمريض.وقال رئيس الجمهورية، خلال توقيعه على القانون، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المصادقة تأتي للارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري لأعضاء النقابة وضمان حقوقهم، والمحافظة على مهنة التمريض باعتبارها مهنة انسانية مرتبطة برعاية الفرد والعائلة والمجتمع”.وأضاف، وكذلك تعزيز الصحة …

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