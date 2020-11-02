مسعود بارزاني يدعو إلى إحترام السلطة الشرعية وإفراغ المناطق المحتلة بالقوة العسكرية

2020/11/02 | 17:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه رئيس الحزب الديمقرطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، رسالة الى شعب كردستان بخصوص الاوضاع التي يشهدها الاقليم والمنطقة، داعيا الى احترام السلطة الشرعية والقانونية وإفراغ المناطق التي تم احتلالها عبر القوة العسكرية.وقال بارزاني، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “في هذه الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة وضمن هذه …

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