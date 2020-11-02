تقارير: السلطات عاجزة عن كشف مفتعلي الحرائق في العراق

2020/11/02 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا تزال بعض دول جوار العراق تسعى الى إبقاء البلاد سوقا لبضائعها من خلال تدمير البساتين والمصانع والحروب العبثية وشحُّ المياه والحرائق بحسب تقارير محلية.

واشارت التقارير ان مدينة بدرة بمحافظة واسط التي تعدُ واحدة من أكثر مناطق العراق شهرةً بالبساتين وتعدد أصناف النخيل فيها، غدت تعاني من تراجع إنتاج التمور فيها بسبب تكرار اندلاع الحرائق واستمرار عجز السلطات المختصة عن كشف الفاعلين وتقييد الحوادث عادة ضد مجهول، رغم وجود أكثر من عشرين قضية مُسجلة في مراكز الشرطة القريبة.

وتعد ظاهرة حرق البساتين في قضاء بدرة، من الظواهر التي تكاد تتكرر سنوياً، فقد شهدت بساتين المدينة حرائق مماثلة في الأعوام ألفين واثني عشر وثلاثة عشر وسبعة عشر وثمانية عشر، تسببت بخسائر مادية فادحة لمزارعيها وللاقتصاد الوطني.

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