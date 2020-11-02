الرئيس برهم صالح يؤكد أهمية حل الإشكاليات المتعلقة بقانون معادلة الشهادات

2020/11/02 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، دعمه لكل ما من شأنه الارتقاء بعمل الجامعات وتذليل المصاعب المتعلقة بالإشكاليات القانونية المسجلة على قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية، جاء ذلك خلال لقائه بوفد ضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووكيل الوزارة للشؤون العلمية، ونقيب الأكاديميين، ورؤساء جامعات بغداد والمستنصرية وابن سينا، والكادر المتقدم في وزارة التعليم العالي، شدد فيها رئيس الجمهورية على أهمية توفير احتياجات الطلبة والأساتذة، وأهمية الحفاظ على رصانة التعليم الأكاديمي، وضمان حماية الاستقلالية العلمية للجامعات.

داعيا الى فتح أبواب التعاون والتنسيق مع الجامعات العالمية، والاستفادة من الخبرات الدولية، لضمان أن تكون الجامعات العراقية في مصاف أقرانها في دول العالم.

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