الجمعيات الفلاحية لـ(واخ): 2 ترليون و70 مليار دينار مستحقات الفلاحين بذمة الحكومة

2020/11/02 | 17:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالبت الجمعيات الفلاحية ، الحكومة بتسديد مستحقات الفلاحين والتي تصل الى مبالغ 2 ترليون و70 مليار دينار وخفض مبالغ المستلزمات الزراعية واعادة نسبة الدعم من 35 % التي اقرها مجلس رئاسة الوزراء الى 50% وخصوصا على الاسمدة “.

وقال رئيس الجمعيات الفلاحية ومستشار هيئة الرأي في وزارة الزراعة حيدر العبادي في تصريح لـ”خبر برس” ان ” الجمعيات الفلاحية كانت تتوقع من الحكومة ان تكافئ الفلاحين باصرارهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمدة 3 من المحاصيل الاستراتيجية “, مبينا ان ” الموسم الحالي لم يحصل الفلاح على مستحقاته بشكل صحيح المادة ومن المواد الكيماوية “.

واوضح ان” رفع اسعارالمستلزمات الزراعية وخاصة الاسمدة ادى الى ارتفاع حجم المدخلات والكلفة ، وسابقا كانت كلفة انتاج الطن الواحد من الحنطة تصل الى 400 الف دينار عراقي وهي كلفة مناسبة وهذه السنة بسبب رفع المدخلات سيخفض انتاج المحاصيل الستراتيجية “.

واشار الى ان ” حتى الان بذمة الحكومة مستحقات الفلاحين وتصل الى 2 ترليون و70 مليار لم يستحصل عليها الفلاحين وعلى الحكومة تسديدها بشكل اسرع لان المباشرة بحملة الاستزراع الشتوية وتهئية الاراضي من الحراثة وغيرها بدأت “، مبينا ان” المصرف الزراعي رفع دعاوى على الفلاحين وحجز اموال المقترضين منهم وكان من المفترض على المصرف ان يعمل (مقاصة ) لاستحصال ديونه من الفلاحين وهي اساس بذمة الحكومة والحل في تأجيل سداد القروض لحين تسلم الفلاحين حقوقهم ومستحقاتهم من الدولة “.

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