الفرقاء الليبيون يعقدون أول محادثات عسكرية مباشرة داخل البلاد

2020/11/02 | 17:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفدا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) والمبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز إلى مدينة غدامس جنوب غرب ليبيا، الاثنين، استعدادا لعقد الجولة الخامسة من المحادثات العسكرية التي تستمر ثلاثة أيام متتالية.

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