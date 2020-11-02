2020/11/02 | 17:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / علي النصر الله / .. نظمت جمعية مراقبة حقوق الانسان في كربلاء ، اليوم الاثنين ، ورشة العمل التاسعة لرجال القانون وحفظ النظام في شرطة كربلاء وتحت عنوان (مفاهيم حقوق الإنسان – وحوار العدالة من أجل سيادة القانون ) بالتعاون مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في كربلاء “.



وقال المنسق العام للجمعية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انعقاد ورشة تاسعة في حقوق الانسان لرجال حفظ النظام والقانون في كربلاء وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انعقاد ورشة تاسعة في حقوق الانسان لرجال حفظ النظام والقانون في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انعقاد ورشة تاسعة في حقوق الانسان لرجال حفظ النظام والقانون في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).