مدير الصحة العالمية في الحجر الصحي المنزلي

2020/11/02 | 17:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وضع مدير منظمة الصحة العالمية تيدنوس ادهانوم غيبريسوس نفسه في الحجر الصحي المنزلي بعد ملامسته مصابا بفيروس كورونا .وقال غيبريسوس في تغريدة على منصة تويتر :" انا بخير وبدون اعراض ، لكني سالم الحجر المنزلي تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية ، وساستمر بممارسة عملي من المنزل "./ انتهى

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