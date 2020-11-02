بيئة ديالى تعلن خلو المحافظة من اي ملوثات بيئية او اشعاعية

2020/11/02 | 17:24 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلنت مديرية بيئة ديالى عن خلو المحافظة من التلوث الاشعاعي بحسب تقارير المسح الشامل لمخازن السكراب المنتشرة في الاقضية والنواحي .وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان فريقا مختصا في المديرية اجرى ، باستخدام اجهزة متطورة ، عملية مسح شاملة لمخازن السكراب في اقضية ونواحي ديالى خلال الاشهر الماضية ، واثبتت التقارير الرسمية عدم وجود اي ملوثات اشعاعية ".واضاف :" ان بيئة ديالى لديها فرق ميدانية للرصد والمتابعة للظواهر السلبية المتعلقة بملف البيئة ، خاصة التلوث الذي له اضرار على الحياة والصحة العامة "./انتهى

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