2020/11/02 | 17:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ، عزم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، انسجاماً مع مواقف وقرارات الحكومة وما جاء في برنامجها الحكومي، انهاء ملف النازحين وعودتهم الى مساكنهم واغلاق جميع المخيمات.واشاد الغزي ، خلال اجتماع الحكومة العراقية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ، بالجهود التي بذلها البرنامج في اعادة الاستقرار في المناطق المحررة وعمله في العراق خلال السنوات (٢٠١٥ - ٢٠٢٠) التي اسهمت في عودة (٤,٧) مليون نازح وحشد اكثر من مليار دينار، ما جعل الحكومة العراقية تعلن موافقتها على مبادرة تمديد عمل البرنامج في العراق لغاية سنة ٢٠٢٣ ".واعرب الغزي، عن امل الحكومة العراقية بنجاح وتكاتف الجهود المحلية والدولية، لانهاء معاناة آخر ما تبقى من النازحين واعادتهم الى حياتهم الطبيعية في مناطقهم التي هجروا منها ، وان يسدل الستار على هذا الملف بشكل نهائي خلال المدة المقررة من هذا التمديد ، ليتفرغ العراق الى اعادة الاعمار وتحقيق الرخاء والاستقرار الامني والخدمي، ويحقق ابناء الشعب الاصلاح المنشود./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامين العام لمجلس الوزراء: الحكومة تعتزم انهاء ملف النازحين واغلاق جميع المخيمات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامين العام لمجلس الوزراء: الحكومة تعتزم انهاء ملف النازحين واغلاق جميع المخيمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).