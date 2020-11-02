2020/11/02 | 17:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



قال مدير شعبة الرقابة الصحية في دائرة كربلاء الدكتور كرار العباسي ، اليوم الاثنين ، إن ” الملاكات الصحية في الشعبة ونظيراتها في القطاعات الصحية ، أتلفت ما يقارب ( 223) طنا من المواد الغذائية الصلبة والسائلة ( 173000) الف لتر ، مختلفة الأصناف ، محلية وآسيوية ودول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إتلاف 223 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في كربلاء وكالة الصحافة المستقلة.

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