2020/11/02 | 17:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ فى خطوة مفاجئة ، أقدم نجم الراب الشهير ترافيس سكوت ، على حذف حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستغرام ، بعد تعرضه للتنمر من قبل متابعيه.



حيث كشفت صحيفة مترو البريطانية ، أن ماقام به ترافيس ، لم يكن صدفة ، وأن ما دفعه إلى ذلك ، التعليقات الساخرة التى تعرضها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطرب عالمي شهير يغلق حسابه على انستغرام بعد تعرضه للتنمر وكالة الصحافة المستقلة.

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