الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية من الأمير نواف الأحمد لزيارة الكويت

2020/11/02 | 17:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد، السفير الكويتي لدى العراق، سالم الزمانان.وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية، في بيان لها، أن السفير نقل تحيات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى …

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