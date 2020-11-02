2020/11/02 | 17:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، عن تخطي اجمالي الوفيات بفيروس كورونا 11 ألفاً منذ تفشي الجائحة في اذار الماضي.

وسجلت الوزارة وفقا للموقف الوبائي اليومي ، "3413 إصابة جديدة ليصل الاجمالي الى 478701، وبلغ مجموع الوفيات 11017 بعد تسجيل 51 حالة جديدة، كما سجلت 2995 حالة شفاء ليصل مجموع الحالات الى 405777 حالة".

PUKmedia اعلام وزارة الصحة والبيئة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 3413 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 3413 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).