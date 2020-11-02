نائب يحذر من انفجار شعبي ويدعو الى إجراءات فورية

2020/11/02 | 17:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، اليوم الاثنين، من انفجار شعبي نتيجة تأخر رواتب الموظفين، مبيناً إن رهن صرفها بالاقتراض يدل على فشل السياسة المالية.





وقال المعموري في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “العائلة العراقية عانت ما عانت بسبب التذبذبات الاقتصادية الناتجة عن السياسات المالية الخاطئة المتبعة”، لافتاً إلى “اتساع فجوة عدم الثقة ما بين المواطنين من جهة وبين المتصدين للقرار المالي في البلاد من جهة ثانية”.

وأضاف المعموري، إن “البلاد فيها من مصادر الايرادات ما يجعلها في مصاف الدول الغنية”، مبينا إن “الفساد وسوء التخطيط كانا من أهم العوامل التي أدت إلى أن يصبح الاقتصاد المحلي عرضة للانهيار في أي لحظة”.

وتابع إن “رهن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بالاقتراض يدل على فشل السياسة المالية للبلاد”، محذراً من “غليان الشارع الذي قد ينذر بانفجار شعبي بوجه الحكومة”.

ودعا المعموري، إلى “تصحيح مسار السياسية المالية قبل فوات الأوان واللجوء إلى اتخاذ إجراءات فورية تعيد ثقة المواطن بحكومته”، مشددا على “ضرورة تبني سياسة تضع تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين على رأس أولوياتها وعدم المساس بها أو تأخيرها مستقبلاً”.

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