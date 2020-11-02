يونامي تنظم ورشتها الأخيرة لشباب العراق في ذي قار

2020/11/02 | 17:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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بغداد/الناصرية، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 – شارك 28 شاباً وشابة من محافظة ذي قار في ورشة عمل افتراضية على مدى 3 أيام من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لمناقشة دورهم في معالجة التحديات التي تواجه مجتمعاتهم المحلية.



وكانت ورشة العمل التي عقدت تحت شعار “شباب العراق: ريادة في الحوار والاستقرار”.



والورشة هي […]

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