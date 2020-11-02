2020/11/02 | 17:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أكد عضو الهيئة الإدارية لنادي النجف رحيم لفتة، أن إدارة النادي سترضى بأي قرار يصدر عن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بشان مباراة الفريق أمام نفط الوسط.

وقال لفتة لـ /المعلومة/ إن “وزير الشباب والرياضة، تدخل من اجل حل مشكلة الفريق بشان مباراة نفط الوسط بعدما اعتبرت الهيئة التطبيعية فريقنا خاسراً لعدم حضور المباراة”.

واوضح أن “إدارة النادي طلبت من درجال أن يفتح لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب قرار التطبيعية وسنقبل بأي قرار يصدر عن الوزير كون الفريق ظلم بشكل كبير”.

وكانت التطبيعية قد اعتبرت النجف خاسراً 3-0 لعدم حضوره الى ملعب مباراة فريقه امام نفط الوسط.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة النجف: سنرضى بأي قرار يصدر من درجال بشأن مباراة نفط الوسط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة النجف: سنرضى بأي قرار يصدر من درجال بشأن مباراة نفط الوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).