التعلیم العالي الكوردستاني يعلن دعمه للتعليم العالي الاتحادي في رفض قانون تعديل الشهادات

2020/11/02 | 17:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة التعليم العالي في اقليم كوردستان، الاثنين، رفضها لقانون معادلة الشهادات الذي اقره مجلس النواب في الـ 28 من الشهر الماضي، مؤكدة دعمها لإعتراضات وزارة التعليم الاتحادية والمجالس الاكاديمية في العراق وكوردستان.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم (2 تشرين الثاني 2020)، انها "دعت رئيس الجمهورية الى عدم التصديق على القانون بصيغته الحالية".





واضافت، ان "مفردات القانون لاتتضمن الاسس الرصينة المطلوبة لمعادلة الشهادات الصادرة من الخارج، دون الاخذ بالاعتبار ملاحظات الجهات ذات العلاقة".





واوضحت، ان "القانون الجديدة يلحق ضررا كبيرا بسمعة التعليم العالي ومستوى جودة الشهادات العلمية، وتخالف معايير العدالة الاجتماعية".





وكانت اللجنة القانونية النيابية قد اعلنت في وقت سابق، ان "قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية الذي اقره البرلمان لا يخدم العملية التعليمية"، مبينة انه "من المعيب" على مجلس تشريع مثل هكذا قانون.

كما وناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئاسة الجمهورية، بعدم المصادقة على قانون "معادلة الشهادات" الذي أقره مجلس النواب الأربعاء الماضي والذي أثار جدلا واسعا بين المعنيين.

ويقول نواب ومختصون معترضون على القانون، ان الاخير جاء فصاله على مقاسات ساسة وبرلمانيين ومسؤولين للحصول على ألقاب علمية وأكاديمية خارج الضوابط.

كما استنكرت شبكة العلماء العراقيين في الخارج، قانون معادلة الشهادات الذي صوت عليه البرلمان، مبينة ان القانون يقضي بالاعتراف بالشهادات العليا بطرق بعيدة عن العلمية، ويمنح الألقاب العلمية من قبل مؤسسات لا علاقة لها بالجامعات، كما يسمح بمنح الشهادات الجامعية للبرلمانيين والوزراء دون الحاجة الى تفرغ.

جدير بالذكر ان مجلس النواب كان قد اقر في (28 تشرين الاول 2020) معادلة الشهادات الممنوحة من الدول الاجنبية والعربية دون قيد او شرط.

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