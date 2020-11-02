مُمرضة فنية بكربلاء تُطلق مُبادرة انسانية للأطفال وتقدم نصائح إرشادية لذويهم (صور)

2020/11/02 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مُحاولة لرفع مستوى الوعي للأمُهات

وكيفية رعاية أطفالهن وتنشئتهم التنشئة

العلمية الصحيحة وتصويب الأخطاء

الشائعة في رعايتهم، بموازاة توزيع

كسوة شتوية بين (50) طفلاً وطفلة من

مراجعي مُستشفى كربلاء الت

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