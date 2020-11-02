كورونا في العراق.. 51 وفاة و 3413 اصابة جديدة خلال 24 ساعة

2020/11/02 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية،

اليوم الاثنين، عن تسجيل 51 حالة وفاة

و3413 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وحلت العاصمة بغداد في المرتبة الأولى

بعدد الإصابات المسجلة اليوم، تلتها

محافظة أربيل ثم دهوك

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