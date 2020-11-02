الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع بمخازن لبيع الأغذية جنوب بغداد

2020/11/02 | 17:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، تطويق وإخماد حريق اندلع داخل عدد من المخازن والمحال التجارية لبيع المواد الغذائية في سوق البياع جنوب بغداد.

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