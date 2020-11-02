جراء تأخر الرواتب.. قيادي في سائرون يحذر من ’انفجار شعبي’

2020/11/02 | 17:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذر رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى وعضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية النائب برهان المعموري، الاثنين، من "انفجار شعبيط نتيجة تأخر رواتب الموظفين، مبيناً إن رهن صرفها بالاقتراض يدل على "فشل السياسة المالية".



وقال المعموري في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (2 تشرين الثاني 2020)، إن "العائلة العراقية عانت ما عانت بسبب التذبذبات الاقتصادية الناتجة عن السياسات المالية الخاطئة المتبعة"، لافتاً إلى "اتساع فجوة عدم الثقة ما بين المواطنين من جهة وبين المتصدين للقرار المالي في البلاد من جهة ثانية".

وأضاف إن "البلاد فيها من مصادر الايرادات ما يجعلها في مصاف الدول الغنية"، مستدركاً ان "الفساد وسوء التخطيط كانا من أهم العوامل التي أدت إلى أن يصبح الاقتصاد المحلي عرضة للانهيار في أي لحظة".

وأوضح المعموري أن "رهن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بالاقتراض يدل على فشل السياسة المالية للبلاد"، محذراً في الوقت ذاته من "غليان الشارع الذي قد ينذر بانفجار شعبي بوجه الحكومة".

ودعا إلى "تصحيح مسار السياسية المالية قبل فوات الأوان واللجوء إلى اتخاذ إجراءات فورية تعيد ثقة المواطن بحكومته"، مؤكداً على "ضرورة تبني سياسة تضع تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين على رأس أولوياتها وعدم المساس بها أو تأخيرها مستقبلاً".

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