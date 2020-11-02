وزير التربية يعلن دعم عمل و نشاطات الدراستين السريانية والمسيحية

2020/11/02 | 17:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي ، بمقر عمله اليوم ، الاثنين ، وفداً من المكون المسيحي متمثل برئيس أساقفة الموصل المطران ماريو يوحنه بطرس ، والمطران مار افرام يوسف رئيس أساقفة بغداد للسريان الكاثوليك .

وجرى خلال اللقاء الذي اوردهُ البيان الصادر عن المكتب الإعلامي بحث أوضاع المكون المسيحي وتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن السُبل الكفيلة لمعالجة ما يطرأ من معوقات تخص الجانب التعليمي لهم ، كما اكد معالي الوزير حرصه على تنوع التعليم وبما يعكس التكوين الاجتماعي والديني العراقي .

هذا وابدى وزير التربية الاستاذ علي حميد الدليمي استعداده الدائم لدعم عمل و نشاطات الدراستين السريانية والمسيحية ، من اجل تطوير عملها وصولاً الى افضل المستويات ، كما وقدم الوفد الزائر اثناء اللقاء اسمى التهاني والتبريكات لمعالي الوزير بمناسبة تسنمه منصب ادارة الوزارة .

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