2020/11/02 | 17:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ناقش محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الاثنين، مع الوكيل الفني لوزارة الاعمار والاسكان جابر عبد خاجي الحسـاني تطوير مداخل بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يناقش الشروع بتطوير خمسة من مداخل العاصمة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يناقش الشروع بتطوير خمسة من مداخل العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).