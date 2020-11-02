الغزي يؤكد عزم رئيس الوزراء على إنهاء ملف النازحين وإغلاق المخيمات

2020/11/02 | 17:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، عزم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وانسجاماً مع مواقف وقرارات الحكومة وما جاء ببرنامجها الحكومي، على إنهاء ملف النازحين وعودتهم إلى مساكنهم وإغلاق جميع المخيمات.وأشاد الغزي، خلال كلمته التي ألقاها خلال حضوره اجتماع الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحسب بيان تلقى …

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