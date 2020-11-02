براد بيت ينفصل عن حبيبته الالمانية نيكول بوتورالسكي

2020/11/02 | 17:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

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بعد علاقة حب قصيرة لم تدم سوى 3 أشهر فقط ، انفصل النجم الأمريكي براد بيت عن العارضة الألمانية الشابة نيكول بوتورالسكي.



وكان بيت البالغ من العمر “56 عاماً” قد ارتبط بحبيبته الجديدة البالغة من العمر “26 عاماً” في آب/أغسطس الماضي ، ولم تستمر طويلا حيث كشف مصدر مقرب منهما انفصالهما، لوكالة” الأنباء […]

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