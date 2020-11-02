الاتحاد الوطني يحذر من تسلل عناصر داعش إلى كردستان

2020/11/02 | 17:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/السليمانية..

حذر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمد الحاج عمر، الاثنين، من خطورة التنظيمات الإرهابية على مدن إقليم كردستان.

وقال عمر لـ /المعلومة/ إن “عناصر من داعش باتوا يتغلغلون في مناطق السليمانية وحلبجة كرميان، وأغلبهم من الفارين من محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك”.

وأضاف أن “هؤلاء يحاولون إيجاد ملآذات آمنة لهم في مناطق بعيدة عن ملاحقة القوات الأمنية بحجة أنهم عوائل نازحة، ويستغلون الثغرات الموجودة بين محافظتي ديالى والسليمانية، ليجدوا لهم مقرات ويشكلوا خطرا على المواطنين في تلك المناطق”.

وأشار إلى أنه “يجب سد الفراغ الأمني في مناطق خانقين وجلولاء والمناطق المتصلة بين السليمانية وديالى، لمنع تسلل عناصر التنظيمات الإرهابية إلى الإقليم، الذين في حال تمكنوا من تكوين مقرات جديدة فسيشكلون خطورة بالغة على الاستقرار والأمن الموجود في محافظات كردستان” .



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