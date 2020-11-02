أفغانستان.. قتلى وجرحى في هجوم على جامعة كابول

2020/11/02 | 17:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤولون أمنيون في أفغانستان بمقتل 19 شخصا وإصابة 22 آخرين، الاثنين، في هجوم شنه مسلحون على جامعة كابول وانتهى بعد ساعات من القتال مع القوى الأمنية.

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