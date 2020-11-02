أي مجلس، يدافع عن أية حقوق، لأي انسان؟ حول مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة - عبدالله صالح

2020/11/02 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_صالح مجلس حقوق الانسان هو أحد المجالس الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة و يضم 47 دولة، يتم توزيع مقاعده بين 5 مجموعات إقليمية، وظيفة هذا المجلس كما جاء في لائحة تأسيسه " المسؤولية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم" !! يتم انتخاب أعضاءه كل ثلاث سنوات .



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