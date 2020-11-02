لجنة نيابية تحذر من انفجار شعبي نتيجة تأخر رواتب الموظفين

2020/11/02 | 17:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / حذرت لجنة الخدمات والاعمار النيابية ، من انفجار شعبي نتيجة تأخر رواتب الموظفين ، فيما اكدت ان رهن صرفها بالاقتراض دليل على فشل السياسة المالية.



واكد عضو اللجنة النائب برهان المعموري : " ان العائلة العراقية عانت بسبب التذبذبات الاقتصادية الناتجة عن السياسات المالية الخاطئة المتبعة ، ما تسبب باتساع فجوة عدم الثقة بين المواطنين من جهة وبين المتصدين للقرار المالي في البلاد من جهة اخرى ".واضاف ، في بيان صحفي :" ان البلاد فيها من مصادر الايرادات ما يجعلها في مصاف الدول الغنية ، لكن الفساد وسوء التخطيط كانا اهم العوامل التي ادت لان يصبح الاقتصاد المحلي عرضة للانهيار في اي لحظة "، مبينا :" ان رهن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بالاقتراض يدل على فشل السياسة المالية للبلاد ".وحذر المعموري ، من غليان الشارع الذي قد ينذر بانفجار شعبي بوجه الحكومة ، داعيا الى تصحيح مسار السياسة المالية قبل فوات الاوان ، و اتخاذ اجراءات فورية تعيد ثقة المواطن بحكومته ، مؤكداً ضرورة تبني سياسة تضع تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين على رأس اولوياتها وعدم المساس بها او تأخيرها مستقبلاً./انتهى5

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