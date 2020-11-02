القانونية النيابية لـ/ نينا / : تأخير اقـرار قانون المحكمة الاتحادية سيؤخر موعد اجراء الانتخابات

2020/11/02 | 17:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / حذرت اللجنة القانونية النيابية من :" ان تأخير اقرار قانون المحكمة الاتحادية سيؤخر موعد اجراء الانتخابات، وذلك للحاجة الماسة الى مصادقة النتائج والطعون الانتخابية " .وذكرت عضو اللجنة النائبة الماس فاضل ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " قانون المحكمة الاتحادية هو العمود الفقري لجميع التشريعات العراقية ، لان المحكمة هي المسؤولة عن تفسير القوانين والمصادقة على نتائج الانتخابات واتخاذ القرارات في دستورية القوانين واجراءاتها التشريعية ".واضافت ان " اللجنة تنتظر مقترحات الكتل السياسية للمضي بقراءة القانون قراءة ثانية ، حيث الخلافات السياسية مازالت قائمة حول عدد الفقهاء وتحقق النصاب "، مبينة ان "كافة تشريعات القوانين التي يقرها مجلس النواب ، واولها قانون الانتخابات ، تتوقف على اقرار قانون المحكمة الاتحادية ".



وكان مجلس النواب انهى ، في جلسته الاولى للفصل التشريعي الجديد مطلع ايلول الماضي ، القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 ، الذي اعدته رئاسة الجمهورية ./انتهى5

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