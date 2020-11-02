2020/11/02 | 17:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، اليوم الاثنين، 3413 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالات الشفاء من كورونا تبلغ اكثر من 84% في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالات الشفاء من كورونا تبلغ اكثر من 84% في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).