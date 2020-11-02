الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع قطار بغداد المعلق

2020/11/02 | 17:59 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكد وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، أن مشروع قطار بغداد المعلّق سيوفّر آلاف فرص العمل للشباب وسيساه...

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