"داو جونز" يرتفع 350 نقطة بالمستهل قبل انطلاق الانتخابات الأمريكية

2020/11/02 | 17:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الإثنين، ليربح "داو جونز" أكثر من 350 نقطة، مع ترقب انتخابات الرئاسة.

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