الرئيس العراقي يصادق على قانون نقابة التمريض

2020/11/02 | 17:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صادق رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاثنين، على قانون نقابة التمريض.وأكد رئيس الجمهورية، خلال توقيعه على القانون، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة، أن المصادقة تأتي للارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري لأعضاء النقابة وضمان حقوقهم.وأضاف الرئيس …

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