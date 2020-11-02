صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 329 المسجلة اليوم بكورونا

2020/11/02 | 18:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 329 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 145 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 329 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

329 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الصدر 11 حالة

قطاع الرصافة 43 حالة

. قطاع الشعب 24 حالة

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قطاع الاستقلال 14 حالة .





قطاع البلديات الثاني 20 حالة .





قطاع النهروان 23 حالة

– 184 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

561 مدينة الصدر 53 حالات محلة , 534 , 565 , 562, 552 الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية , كيارة , قطاعات 34, , 521 .



565 .



قطاع

الاعظمية 10 حالات محلة 323, 314, 316

331 , 329 , 333 , 345 , 341 , الشعب 9 حالات محلة 317, 337

البلديات 18 حالات محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

, 506 , ,502 , 504 , شارع فلسطين 9 حالات محلة 505, 503, •

الامين 7 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 7 حالات محلة 701 •

, الزراعي , , الزعفرانية 9 حالة محلة , 958 , شارع المعهد , 959 , 952 , , 964

905 , , 906 , 909 , الكرادة 7 حالات محلة 903, 905, •

حي تونس 3 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 8 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , 769

الطالبية حالتين محلة 323 , 320 , , •

. حي الزهراء 3 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,

الحسينية 6 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205

زيونة 6 حالات , 716 , 710

المدائن 7 حالات , جسر ديالى , حي الوحدة

المشتل حالة واحدة قرب المعسكر

الفحامة حالة واحدة

الكرخ الدورة حالة واحدة ,

الكرخ الحرية 4 حالات , 418 , 428

حي النصر حالة واحدة , 773

حي السلام حالة واحدة , 408

البنوك 5 حالات , 319 , 335 , 321

المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان

الكفاح حالة واحدة , 125

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 61613 توفي منهم 1360 للاسف فيما اكتسب الشفاء 55727 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4526”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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