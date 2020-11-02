الجبهة العراقية: اقالة الحلبوسي مطلبنا الأول

2020/11/02 | 18:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الجبهة العراقية سعيها لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مؤكدا ان هناك شركاء من الكتل السياسية الكوردية والشيعية تقف معها لتحقيق هذا المطلب.

وقال النائب محمد الخالدي المتحدث باسم الجبهة العراقية في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاثنين 2/11/2020، ان اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي هو المطلب الاول للجبهة في طريق تصحيح مسار العملية السياسية والتشريعية.

وأضاف الخالدي ان اقالة الحلبوسي ستكون عبر مجلس النواب وبتصويت اعضاء المجلس على ذلك، لافتا الى ان هناك اتفاق بين الجبهة العراقية ومن اسماهم بشركائها من الكورد والشيعة في المجلس على اقالة رئيس مجلس النواب من منصبه.

PUKmedia / فائق إيزدي‌

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